Занятия в школах Саратова отменили для учеников 1—6-х классов из-за морозов

Занятия в школах Саратова и Энгельса для учеников 1—6-х классов в четверг, 11 января, отменили из-за морозов.

Об этом сообщили местные власти.

«В ночные и утренние часы завтра, 11 января, отменяются занятия для учащихся с первого по шестой класс первой смены школ города Саратова», — сообщила мэрия Саратова в Telegram.

Аналогичное решение приняли власти Энгельсского района.

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