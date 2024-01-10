Занятия в школах Саратова отменили для учеников 1—6-х классов из-за морозов
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Об этом сообщили местные власти.
«В ночные и утренние часы завтра, 11 января, отменяются занятия для учащихся с первого по шестой класс первой смены школ города Саратова», — сообщила мэрия Саратова в Telegram.
Аналогичное решение приняли власти Энгельсского района.
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