В России продажи новых легковых авто выросли почти на 70% в 2023 году

В России выросли продажи новых легковых автомобилей по итогам 2023 года — до 1,06 млн единиц, что превосходит результат 2022-го на 69%.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

Также в декабре минувшего года на территории России было реализовано 119,45 тыс. автомобилей, что в 2,1 раза больше, чем в последний месяц 2022 года.

Почти треть продаж в 2023 году (31,7%) пришлась на автомобили Lada — за год реализовали 324,4 тыс. машин, почти в 1,9 раза больше, чем в предыдущем году.

Второе место в рейтинге занимает Chery, ставший самым популярным иностранным брендом на российском авторынке, — 118,95 тыс. автомобилей (в три раза больше, чем в 2022-м). На третьем месте Haval (111,72 тыс. единиц, что в 3,3 раза больше, чем в 2022-м).

Ранее сообщалось, что Lada стала самым популярным авто у россиян для первого водительского опыта.