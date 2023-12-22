Lada стала самым популярным авто у россиян для первого водительского опыта

Новое исследование показало, что 57% российских водителей получили свой первый опыт вождения за рулём иномарки, а 43% учились управлять отечественным автомобилем.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные опроса страховой компании «Росгосстрах» и сервиса проверки и подбора автомобилей «Автокод».

Водители из первой категории учились водить за рулём Toyota (17%), Kia (9%) Volkswagen (8%) и Nissan (7%).

Среди отечественных авто самыми популярными для получения первого водительского опыта стали Lada (45%), «Жигули» (35%) и «Москвич» (8%).

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с «Радио 1» рассказал, какие меры безопасности нужно соблюдать в гололёд и снегопад.