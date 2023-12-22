RT в Telegram
Подпишись

Lada стала самым популярным авто у россиян для первого водительского опыта

Короткая ссылка
Новое исследование показало, что 57% российских водителей получили свой первый опыт вождения за рулём иномарки, а 43% учились управлять отечественным автомобилем.
Lada стала самым популярным авто у россиян для первого водительского опыта
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные опроса страховой компании «Росгосстрах» и сервиса проверки и подбора автомобилей «Автокод».

Водители из первой категории учились водить за рулём Toyota (17%), Kia (9%) Volkswagen (8%) и Nissan (7%).

Среди отечественных авто самыми популярными для получения первого водительского опыта стали Lada (45%), «Жигули» (35%) и «Москвич» (8%).

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с «Радио 1» рассказал, какие меры безопасности нужно соблюдать в гололёд и снегопад.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить