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Эксперты назвали самые востребованные модели авто с пробегом в Подмосковье

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Эксперты авторынка провели исследование и выяснили, что в Московской области в 2023 году автовладельцы чаще всего продавали машины с пробегом стоимостью до 1,5 млн рублей — 65% от общего числа продаж в регионе.
Эксперты назвали самые востребованные модели авто с пробегом в Подмосковье
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на данные портала «Авито Авто».

Доля предложений от 1,5 до 3 млн рублей составила 20%, более 3 млн — 15%.

Самыми востребованными марками в ценовом сегменте до 1,5 млн рублей стали Ford Focus, Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Skoda Octavia, а также Daewoo Matiz, ВАЗ (LADA) 2114 Samara.

В ценовой категории от 1,5 до 3 млн рублей лидировали Toyota Camry, Kia Sportage, Kia Optima. В категории дороже 3 млн рублей — BMW X5, BMW 5-й серии и Toyota Land Cruiser.

Ранее сообщалось, что Lada стала самым популярным авто у россиян для первого водительского опыта.

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