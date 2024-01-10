RT в Telegram
Подпишись

Обвиняемый в убийстве девочки в Челябинской области пытался скрыться

Короткая ссылка
Молодой человек, обвиняемый в убийстве девочки в Челябинской области, пытался скрыться, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Обвиняемый в убийстве девочки в Челябинской области пытался скрыться
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Оперуполномоченные и следователи в короткие сроки, опросив друзей, знакомых и членов семьи, установили круг людей, с которыми накануне общалась погибшая, а затем и подозреваемого — 19-летнего местного жителя. В ходе дальнейшей работы было установлено, что молодой человек попытался скрыться», — заявили в ведомстве.

Ориентировки с приметами подозреваемого были направлены всем наружным отрядам полиции. Также были созданы дополнительные поисковые группы. Молодого человека удалось задержать.

Ранее сообщалось, что Следственное управление СК России по Челябинской области заявило, что в селе Татищево Карталинского района была убита 15-летняя девушка, в её убийстве обвиняется житель региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить