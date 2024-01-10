Молодой человек, обвиняемый в убийстве девочки в Челябинской области, пытался скрыться, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Об этом сообщает URA.RU.

«Оперуполномоченные и следователи в короткие сроки, опросив друзей, знакомых и членов семьи, установили круг людей, с которыми накануне общалась погибшая, а затем и подозреваемого — 19-летнего местного жителя. В ходе дальнейшей работы было установлено, что молодой человек попытался скрыться», — заявили в ведомстве.

Ориентировки с приметами подозреваемого были направлены всем наружным отрядам полиции. Также были созданы дополнительные поисковые группы. Молодого человека удалось задержать.

Ранее сообщалось, что Следственное управление СК России по Челябинской области заявило, что в селе Татищево Карталинского района была убита 15-летняя девушка, в её убийстве обвиняется житель региона.