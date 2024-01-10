Жителя Челябинской области обвинили в убийстве 15-летней девушки

Следственное управление СК России по Челябинской области заявило, что в селе Татищево Карталинского района была убита 15-летняя девушка, в её убийстве обвиняется житель региона.

Как написало ведомство в Telegram, ночью 6 января в селе между обвиняемым и его знакомой возник конфликт, в ходе которого мужчина совершил убийство и скрылся. Вскоре подозреваемый был заждержан.

«В следственном управлении СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России (убийство)», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что суд уже отправил мужчину под арест.

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