Губернатор Воробьёв: на текущий момент тепло в Климовске подведено к 146 домам

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что к настоящему моменту отопление подведено к 146 домам в микрорайоне Климовск в Подольске.

Об этом он написал в Telegram.

«Сейчас тепло подведено к 146 домам из 176», — говорится в сообщении.

Воробьёв добавил, что семь домов, в которых ранее запустили теплоснабжение, пришлось отключить от отопления из-за утечек. Поэтому, уточнил он, в настоящий момент отопление нужно подвести ещё к 37 домам.

Ранее Воробьёв сообщил, что по решению президента России Владимира Путина запущен механизм национализации ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» после ЧП с отоплением в жилых домах.

Также сообщалось, что заместитель главы администрации городского округа Подольск, а также начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» задержаны в рамках расследования уголовных дел об аварии с отоплением.