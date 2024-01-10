Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели ребёнка в бассейне в Перми

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого в связи с гибелью ребёнка в бассейне в Перми 29 декабря.

Об этом пишет сайт kp.ru.

Следственные органы СУ СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В банный комплекс в Орджоникидзевском районе Перми трёхлетнего сына привёл отец на празднование новогоднего корпоратива. На мероприятии присутствовали и другие родители с детьми. В какой-то момент мальчик остался без присмотра в одном из бассейнов комплекса и захлебнулся.

Ранее сообщалось, что Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дела о смерти в пермской больнице четырёхлетнего ребёнка.