В Перми ребёнок погиб в бассейне во время новогоднего корпоратива

В Перми возбуждено уголовное дело после того, как трёхлетний ребёнок погиб в бассейне. Об этом информирует краевое управление Следственного комитета.

По данным издания Properm, в бассейне банного комплекса в микрорайоне Гайва захлебнулся ребёнок, который пришёл в заведение вместе с отцом на новогодний корпоратив.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребёнка, по ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — заявили РИА Новости в СК.

Ранее URA.RU сообщило о возбуждении уголовного дела по факту гибели трёхлетнего мальчика при пожаре в Челябинске 9 января.