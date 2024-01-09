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В Перми ребёнок погиб в бассейне во время новогоднего корпоратива

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В Перми возбуждено уголовное дело после того, как трёхлетний ребёнок погиб в бассейне. Об этом информирует краевое управление Следственного комитета.
В Перми ребёнок погиб в бассейне во время новогоднего корпоратива
  • РИА Новости

По данным издания Properm, в бассейне банного комплекса в микрорайоне Гайва захлебнулся ребёнок, который пришёл в заведение вместе с отцом на новогодний корпоратив.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребёнка, по ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — заявили РИА Новости в СК. 

Ранее URA.RU сообщило о возбуждении уголовного дела по факту гибели трёхлетнего мальчика при пожаре в Челябинске 9 января.

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