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В кармане ученика башкирской школы взорвалась самодельная ракетница

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Самодельная сигнальная ракетница взорвалась в кармане брюк ученика в сельской школе в Башкирии.
В кармане ученика башкирской школы взорвалась самодельная ракетница
  • РИА Новости

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.

По информации ведомства, происшествие произошло во вторник, 9 января, в одной из школ Кушнаренковского района. Девятиклассник принёс в учебное заведение самодельную ракетницу, которая сработала во время урока.

Прокуратура установит обстоятельства произошедшего и проверит исполнение законодательства об образовании в части безопасного пребывания детей в школе.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае студент пытался пройти в техникум с сувенирной катаной.

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