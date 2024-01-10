В кармане ученика башкирской школы взорвалась самодельная ракетница

Самодельная сигнальная ракетница взорвалась в кармане брюк ученика в сельской школе в Башкирии.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.

По информации ведомства, происшествие произошло во вторник, 9 января, в одной из школ Кушнаренковского района. Девятиклассник принёс в учебное заведение самодельную ракетницу, которая сработала во время урока.

Прокуратура установит обстоятельства произошедшего и проверит исполнение законодательства об образовании в части безопасного пребывания детей в школе.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае студент пытался пройти в техникум с сувенирной катаной.