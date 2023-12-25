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В Краснодарском крае студент пытался пройти в техникум с сувенирной катаной

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Студент одного из техникумов города Армавира в Краснодарском крае пытался пронести сувенирную катану в учебное учреждение. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В Краснодарском крае студент пытался пройти в техникум с сувенирной катаной
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

После учёбы студент собирался на вечеринку-косплей, однако на входе работник техникума заметил катану и остановил юношу. Тогда ученик стал конфликтовать, а сотрудник вызвал Росгвардию.

Отмечается, что студент во время задержания вёл себя агрессивно и пытался скрыться от правоохранителей.

«В результате в отношении него полицейские составили протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП России «мелкое хулиганство». Теперь ему грозит штраф либо 15 суток административного ареста», — говорится в сообщении.

В октябре в Ленобласти полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным студентом.

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