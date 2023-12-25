В Краснодарском крае студент пытался пройти в техникум с сувенирной катаной
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
После учёбы студент собирался на вечеринку-косплей, однако на входе работник техникума заметил катану и остановил юношу. Тогда ученик стал конфликтовать, а сотрудник вызвал Росгвардию.
Отмечается, что студент во время задержания вёл себя агрессивно и пытался скрыться от правоохранителей.
«В результате в отношении него полицейские составили протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП России «мелкое хулиганство». Теперь ему грозит штраф либо 15 суток административного ареста», — говорится в сообщении.
В октябре в Ленобласти полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным студентом.