В Краснодарском крае студент пытался пройти в техникум с сувенирной катаной

Студент одного из техникумов города Армавира в Краснодарском крае пытался пронести сувенирную катану в учебное учреждение. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

После учёбы студент собирался на вечеринку-косплей, однако на входе работник техникума заметил катану и остановил юношу. Тогда ученик стал конфликтовать, а сотрудник вызвал Росгвардию.

Отмечается, что студент во время задержания вёл себя агрессивно и пытался скрыться от правоохранителей.

«В результате в отношении него полицейские составили протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП России «мелкое хулиганство». Теперь ему грозит штраф либо 15 суток административного ареста», — говорится в сообщении.

В октябре в Ленобласти полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным студентом.