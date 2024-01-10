Офтальмолог Ладанов назвал первые признаки катаракты

Врач-офтальмохирург центра глазной хирургии «СМ-Клиника» Максим Ладанов рассказал о первых симптомах катаракты и причинах её развития.

«Развитие катаракты связано с возрастным помутнением хрусталика, которое, как правило, наблюдается после 60 лет. Однако болезнь может проявить себя гораздо раньше — например, в 40 лет», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, в молодом возрасте катаракта, как правило, развивается после травм головы или других заболеваний.

«Чем быстрее прогрессирует болезнь, тем более блеклым может казаться окружающий мир. Привычные цвета уже не такие яркие, как прежде, и воспринимаются по-другому. Кроме того, у людей с катарактой снижается острота зрения в ночное время. Это связано с тем, что помутневший хрусталик начинает пропускать меньше света на сетчатку глаза», — сказал Ладанов.

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