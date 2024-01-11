В новом году 78% россиян планируют сформировать финансовую подушку безопасности

Согласно данным опроса, 78% россиян планируют сформировать финансовую подушку безопасности в 2024 году. При этом в прошлом году это сделали лишь 52% опрошенных.

«Для финансовой подушки большинство респондентов (66%) ежемесячно откладывают столько, сколько получается. 23% выделяют одну и ту же сумму или процент от дохода, а 4% опрошенных формируют накопления крупными единовременными вложениями, например от продажи автомобиля или недвижимости», — отмечается в исследовании.

Для 40% россиян комфортным размером финансовой подушки является сумма более 500 тыс. рублей.

16% опрошенных отметили бюджет от 301 до 500 тыс. рублей, 13% хватит от 201 до 300 тыс. рублей, а 15% респондентов хотели бы накопить от 101 до 200 тыс. рублей.

11% россиян достаточно накоплений в размере 50—100 тыс. рублей, 5% опрошенных считают комфортной сумму до 50 тыс. рублей.

В исследовании сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны.

Ранее аналитики узнали у россиян, как они бы потратили 1 млн рублей. Так, каждый третий (36%) вложился бы в недвижимость, а 15% — в путешествия.

Подробнее — в материале RT.