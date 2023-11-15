Россияне потратили бы 1 млн рублей на недвижимость и путешествия

Аналитики узнали у россиян, как они бы потратили 1 млн рублей. Так, каждый третий (36%) вложился бы в недвижимость, а 15% — в путешествия.

Согласно данным образовательной платформы Skillbox и аналитического агентства «Анкетолог», ещё 12% потратили бы деньги на запуск собственного дела, 10% — на закрытие долгов. 8% респондентов купили бы транспортное средство. Ещё 3% выбрали образование и саморазвитие.

«Крупные покупки сопровождаются у россиян чувствами волнения (34%) и радости (33%). Шопинг в целом помогает большинству опрошенных (67%) справляться с плохим настроением и стрессом, в особенности это относится к приобретению одежды (28%), любимой еды (16%), техники (15%). Большинство россиян (60%) планируют шопинг в предстоящую «чёрную пятницу», — говорится в исследовании.

При этом отмечается, что более трети россиян (39%) испытывают сложности с накоплением денег. Среди основных причин опрошенные выделяют низкий доход (36%), отсутствие постоянного, стабильного источника денег (17%), самодисциплины (16%).

Ранее опрос показал, что треть россиян (35%) отдают в семейный бюджет весь заработок. Чаще всего так поступают люди старше 45 лет.