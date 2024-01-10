Кабмин не поддержал законопроект об увеличении выплаты при рождении ребёнка
Информация об этом появилась в отзыве на рассмотренную инициативу в системе обеспечения законодательной деятельности.
Согласно документу авторы законопроекта не предоставили предложение по источникам финансирования.
Кроме того, в предложении не было доказано потенциальное влияние данной суммы увеличения пособия на рождаемость.
При этом в Камбине напомнили, что размер единоразового пособия подвергается ежегодной индексации.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребёнка и только в том случае, если ребёнок является гражданином России по рождению.
Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что социальные выплаты для ряда категорий москвичей увеличат в 2024 году. Речь о ежемесячных и единовременных выплатах пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам и т. д.