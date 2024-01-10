Кабмин не поддержал законопроект об увеличении выплаты при рождении ребёнка

Правительство России не поддержало законопроект депутатов Госдумы от партии ЛДПР, предусматривающий увеличение выплат пособий при рождении ребёнка до 30 тыс. руб.

Информация об этом появилась в отзыве на рассмотренную инициативу в системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно документу авторы законопроекта не предоставили предложение по источникам финансирования.

Кроме того, в предложении не было доказано потенциальное влияние данной суммы увеличения пособия на рождаемость.

При этом в Камбине напомнили, что размер единоразового пособия подвергается ежегодной индексации.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребёнка и только в том случае, если ребёнок является гражданином России по рождению.

Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что социальные выплаты для ряда категорий москвичей увеличат в 2024 году. Речь о ежемесячных и единовременных выплатах пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам и т. д.