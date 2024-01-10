RT в Telegram
Подпишись

Кабмин не поддержал законопроект об увеличении выплаты при рождении ребёнка

Короткая ссылка
Правительство России не поддержало законопроект депутатов Госдумы от партии ЛДПР, предусматривающий увеличение выплат пособий при рождении ребёнка до 30 тыс. руб.

Информация об этом появилась в отзыве на рассмотренную инициативу в системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно документу авторы законопроекта не предоставили предложение по источникам финансирования.

Кроме того, в предложении не было доказано потенциальное влияние данной суммы увеличения пособия на рождаемость.

При этом в Камбине напомнили, что размер единоразового пособия подвергается ежегодной индексации. 

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребёнка и только в том случае, если ребёнок является гражданином России по рождению.

Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что социальные выплаты для ряда категорий москвичей увеличат в 2024 году. Речь о ежемесячных и единовременных выплатах пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам и т. д.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить