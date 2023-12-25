Подписан закон о выплате маткапитала только россиянам на момент рождения ребёнка
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Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно подписанному закону, жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей маткапитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения гражданства России.
Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.
Ранее депутаты заксобрания Санкт-Петербурга внесли изменения в Социальный кодекс, позволяющие направлять материнский капитал на образование и профессиональную переподготовку родителей.