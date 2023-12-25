Подписан закон о выплате маткапитала только россиянам на момент рождения ребёнка

Президент России Владимир Путин подписал закон о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребёнка и только в том случае, если ребёнок является гражданином России по рождению.

Gettyimages.ru

© Thanasis Zovoilis

Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно подписанному закону, жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей маткапитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения гражданства России. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Ранее депутаты заксобрания Санкт-Петербурга внесли изменения в Социальный кодекс, позволяющие направлять материнский капитал на образование и профессиональную переподготовку родителей.