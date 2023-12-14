В Петербурге разрешили направлять маткапитал на образование родителей
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу городского парламента
Отмечается, что в 2023 году размер субсидии для жителей Петербурга составил 194,2 тыс. рублей.
Согласно законодательству, его можно использовать на приобретение или строительство жилья, образование и отдельные медицинские и оздоровительные услуги для ребёнка, покупку произведённого в России автомобиля и реабилитацию детей-инвалидов.
Ранее сообщалось, что в Курганской области 3360 семей улучшили жилищные условия за счёт маткапитала.