В Петербурге разрешили направлять маткапитал на образование родителей

Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга внесли изменения в Социальный кодекс, позволяющие направлять материнский капитал на образование и профессиональную переподготовку родителей.

Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу городского парламента

Отмечается, что в 2023 году размер субсидии для жителей Петербурга составил 194,2 тыс. рублей.

Согласно законодательству, его можно использовать на приобретение или строительство жилья, образование и отдельные медицинские и оздоровительные услуги для ребёнка, покупку произведённого в России автомобиля и реабилитацию детей-инвалидов.

Ранее сообщалось, что в Курганской области 3360 семей улучшили жилищные условия за счёт маткапитала.