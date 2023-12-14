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В Петербурге разрешили направлять маткапитал на образование родителей

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Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга внесли изменения в Социальный кодекс, позволяющие направлять материнский капитал на образование и профессиональную переподготовку родителей.
В Петербурге разрешили направлять маткапитал на образование родителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу городского парламента

Отмечается, что в 2023 году размер субсидии для жителей Петербурга составил 194,2 тыс. рублей.

Согласно законодательству, его можно использовать на приобретение или строительство жилья, образование и отдельные медицинские и оздоровительные услуги для ребёнка, покупку произведённого в России автомобиля и реабилитацию детей-инвалидов.

Ранее сообщалось, что в Курганской области 3360 семей улучшили жилищные условия за счёт маткапитала.

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