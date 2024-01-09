Финансировавший «фабрику троллей» фонд получил более $3,3 млн в 2022 году от Госдепа США

Финансировавший «фабрику троллей» российской оппозиции фонд Free Russia* получил в 2022 году более $3,3 млн от структур, связанных с Госдепом США. Об этом стало известно из публикаций портала раскрытия отчётности американских неправительственных организаций ProPublica. В обнародованных данных, в частности, указаны суммы гонораров, выплаченных российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе** и адвокату общественного деятеля Алексея Навального*** Вадиму Прохорову.

По данным отчётности, опубликованной на портале ProPublica, фонд Free Russia Foundation получил за 2022 год по линии Государственного департамента США и других американских правительственных ведомств $3,363 млн, что более чем на $1,2 млн больше, чем годом ранее. Так, за 2021 год декларированная сумма пожертвований составила $2,113 млн. Всего же с 2018 по 2022 год фонд получил более $10 млн.

В отчётности также упоминаются конкретные лица, получавшие деньги от фонда Free Russia за услуги «консультантов». Так, российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза оказал фонду услуг на $168 тыс., адвокат Навального и Кара-Мурзы Вадим Прохоров заработал на сотрудничестве с организацией $126 тыс. При этом заработок вице-президента Free Russia по глобальным операциям Ольги Лунде составил $119 тыс.

В разговоре с RT раскрывший данные отчётности Free Russia Foundation юрист Илья Ремесло подчеркнул, что организация нецелевым образом расходует средства американских налогоплательщиков.

«Там идёт грандиозный «распил». В доказательство этого я планирую опубликовать вторую часть документов. По ним видно, что в фонде напрямую врут, так как в отчётах пишут, что не передают деньги тем, кто с ними связан, и тут же отдают огромную сумму аффилированной организации», — рассказал юрист.

Как рассказывал RT ранее, после скандала с обнародованием информации о причастности Free Russia Foundation к финансированию оппозиционной «фабрики троллей» до половины ее сотрудников лишились работы. Сама же утечка о работе «фабрики троллей», по данным источника RT, стала результатом преднамеренной акции со стороны экс-руководителя региональной сети штабов Навального**** Леонида Волкова*****.

*Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия») — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2019.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

*** Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности, 25.01.2022.

**** Организация «Штабы Навального» признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

***** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.