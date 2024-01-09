Троих жителей Новосибирска будут судить за организацию подпольного казино
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Об этом информирует Сиб.фм.
Перед судом предстанут двое мужчин 33 и 42 лет, они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а также с применением интернета.
Аналогичное обвинение предъявлено также 41-летней местной жительнице. Следователи полагают, что преступление совершено «группой лиц по предварительному сговору».
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в Ленинский районный суд Тюмени направлено дело группы мошенников, которая специализировалась на обмане пенсионеров. Общая сумма причинённого ущерба оценивается в 1 млн рублей.