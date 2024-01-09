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Троих жителей Новосибирска будут судить за организацию подпольного казино

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Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение в отношении троих местных жителей за организацию незаконного игорного бизнеса.
Троих жителей Новосибирска будут судить за организацию подпольного казино
  • Gettyimages.ru
  • © Jantanee Phoolmas

Об этом информирует Сиб.фм.

Перед судом предстанут двое мужчин 33 и 42 лет, они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а также с применением интернета.

Аналогичное обвинение предъявлено также 41-летней местной жительнице. Следователи полагают, что преступление совершено «группой лиц по предварительному сговору».

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Ленинский районный суд Тюмени направлено дело группы мошенников, которая специализировалась на обмане пенсионеров. Общая сумма причинённого ущерба оценивается в 1 млн рублей.

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