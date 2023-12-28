В Тюмени будут судить группу мошенников за обман пожилых людей

В Ленинский районный суд Тюмени направлено дело группы мошенников, которая специализировалась на обмане пенсионеров. Общая сумма причинённого ущерба оценивается в 1 млн рублей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы региональной прокуратуры.

«В одном из случаев злоумышленник убедил пенсионерку в том, что её денежные средства являются фальшивыми и их необходимо проверить на подлинность в отделении банка путём передачи доверенному лицу», — говорится в сообщении.

Известно, что эта же группа причастна к другим эпизодам мошенничества, в том числе с использованием классической схемы «родственник, попавший в ДТП».

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