RT в Telegram
Подпишись

Роспотребнадзор: эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной и управляемой

Короткая ссылка
В России эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной и управляемой, сообщает Роспотребнадзор. За первую неделю 2024 года число случаев заболевания гриппом и ОРВИ снизилось на 51,4% по сравнению с последней неделей 2023 года.
Роспотребнадзор: эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной и управляемой
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

На первой неделе года зарегистрировано более 527 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ, говорится в сообщении ведомства. При этом в 46 субъектах заболеваемость выше средней по стране, а в циркуляции практически повсеместно преобладают вирусы гриппа — 68%.

Снижение заболеваемости COVID-19 продолжается уже четвёртую неделю.

«Снижение показателей заболеваемости в первые недели года скорее свидетельствует о том, что в праздники люди реже обращаются к врачу. Но, возвращаясь в организованные коллективы, начинают активно обмениваться вирусами, и, как правило, мы начинаем фиксировать рост числа заболевших уже со второй половины января», — отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в период подъёма заболеваемости респираторными инфекциями следует носить маски.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить