Роспотребнадзор: эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной и управляемой

В России эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной и управляемой, сообщает Роспотребнадзор. За первую неделю 2024 года число случаев заболевания гриппом и ОРВИ снизилось на 51,4% по сравнению с последней неделей 2023 года.

На первой неделе года зарегистрировано более 527 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ, говорится в сообщении ведомства. При этом в 46 субъектах заболеваемость выше средней по стране, а в циркуляции практически повсеместно преобладают вирусы гриппа — 68%.

Снижение заболеваемости COVID-19 продолжается уже четвёртую неделю.

«Снижение показателей заболеваемости в первые недели года скорее свидетельствует о том, что в праздники люди реже обращаются к врачу. Но, возвращаясь в организованные коллективы, начинают активно обмениваться вирусами, и, как правило, мы начинаем фиксировать рост числа заболевших уже со второй половины января», — отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в период подъёма заболеваемости респираторными инфекциями следует носить маски.