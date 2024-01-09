Шойгу: оружие на новых физических принципах продолжит поступать в ВС России

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2024 году оружие, основанное на новых физических принципах, продолжит поступать в Вооружённые силы России.

Об этом министр сказал в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил России.

По словам Шойгу, армию России продолжат оснащать самым передовым вооружением.

«В том числе основанным на технологиях искусственного интеллекта и новых физических принципах», — подчеркнул он.

Шойгу также рассказал, что Минобороны России сформирует серийную линейку от сверхмалых до тяжёлых ударных беспилотников.