Шойгу: оружие на новых физических принципах продолжит поступать в ВС России
- РИА Новости
Об этом министр сказал в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил России.
По словам Шойгу, армию России продолжат оснащать самым передовым вооружением.
«В том числе основанным на технологиях искусственного интеллекта и новых физических принципах», — подчеркнул он.
Шойгу также рассказал, что Минобороны России сформирует серийную линейку от сверхмалых до тяжёлых ударных беспилотников.