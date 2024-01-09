RT в Telegram
Подпишись

МВД России заново объявило в розыск Михаила Ходорковского

Короткая ссылка
МВД России заново объявило в розыск бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского*, который уже является фигурантом уголовного дела.
МВД России заново объявило в розыск Михаила Ходорковского
  • Gettyimages.ru
  • © Johannes Simon

«Ходорковский Михаил Борисович, разыскивается по статье УК. Переобъявлен [в розыск]», — цитирует ТАСС базу МВД.

Название новой статьи розыска не уточняется. Карточка розыска с уголовным делом от 2015 года изъята, отмечает агентство.

В правоохранительных органах сказали агентству, что в отношении Ходорковского в сентябре 2023 года было возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России).

22 декабря Мещанский суд Москвы оштрафовал Ходорковского за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить