МВД России заново объявило в розыск Михаила Ходорковского

МВД России заново объявило в розыск бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского*, который уже является фигурантом уголовного дела.

«Ходорковский Михаил Борисович, разыскивается по статье УК. Переобъявлен [в розыск]», — цитирует ТАСС базу МВД.

Название новой статьи розыска не уточняется. Карточка розыска с уголовным делом от 2015 года изъята, отмечает агентство.

В правоохранительных органах сказали агентству, что в отношении Ходорковского в сентябре 2023 года было возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России).

22 декабря Мещанский суд Москвы оштрафовал Ходорковского за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.