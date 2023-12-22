Суд в Москве оштрафовал Ходорковского за отсутствие плашки иноагента
- AP
Об этом информирует пресс-служба судов общей юрисдикции г. Москвы.
«Михаилу Ходорковскому назначен административный штраф за нарушение порядка деятельности иноагента», — говорится в сообщении.
Ранее Савёловский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей находящегося в розыске иностранного агента Михаила Светова** за производство и распространение материалов в сети без плашки иноагента.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.
** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.