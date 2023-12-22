Суд в Москве оштрафовал Ходорковского за отсутствие плашки иноагента

Мещанский суд Москвы оштрафовал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского* за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях.

Об этом информирует пресс-служба судов общей юрисдикции г. Москвы.

«Михаилу Ходорковскому назначен административный штраф за нарушение порядка деятельности иноагента», — говорится в сообщении.

Ранее Савёловский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей находящегося в розыске иностранного агента Михаила Светова** за производство и распространение материалов в сети без плашки иноагента.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.