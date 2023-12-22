Суд оштрафовал находящегося в розыске иноагента Светова на 50 тысяч рублей

Савёловский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей находящегося в розыске иностранного агента Михаила Светова* за производство и распространение материалов в сети без плашки иноагента.

РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда. «Светову назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — рассказал собеседник. 23 ноября полиция России объявила в розыск иноагента Михаила Светова*. Сообщалось, что в отношении него возбуждено дело о реабилитации нацизма. * Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.