Суд оштрафовал находящегося в розыске иноагента Светова на 50 тысяч рублей
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
«Светову назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — рассказал собеседник.
23 ноября полиция России объявила в розыск иноагента Михаила Светова*. Сообщалось, что в отношении него возбуждено дело о реабилитации нацизма.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.