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Суд оштрафовал находящегося в розыске иноагента Светова на 50 тысяч рублей

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Савёловский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей находящегося в розыске иностранного агента Михаила Светова* за производство и распространение материалов в сети без плашки иноагента.
Суд оштрафовал находящегося в розыске иноагента Светова на 50 тысяч рублей
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

«Светову назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — рассказал собеседник.

23 ноября полиция России объявила в розыск иноагента Михаила Светова*. Сообщалось, что в отношении него возбуждено дело о реабилитации нацизма.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.

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