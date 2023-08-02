РИА Новости: в отношении блогера Светова возбудили дело о реабилитации нацизма
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«В отношении Михаила Светова возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», — сказал собеседник агентства.
Официальных комментариев агентство не приводит.
В январе спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что в Уголовный кодекс России нужно добавить пункт о конфискации имущества покинувших страну граждан, которые «открыто поддерживают нацистов» и продолжают зарабатывать деньги на россиянах.
* Включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.