РИА Новости: в отношении блогера Светова возбудили дело о реабилитации нацизма

В России возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении блогера Михаила Светова*. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник, ранее Светов спел для подписчиков песню про лидера украинских националистов Степана Бандеру.

«В отношении Михаила Светова возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», — сказал собеседник агентства.

Официальных комментариев агентство не приводит.

В январе спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что в Уголовный кодекс России нужно добавить пункт о конфискации имущества покинувших страну граждан, которые «открыто поддерживают нацистов» и продолжают зарабатывать деньги на россиянах.

* Включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.