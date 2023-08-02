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РИА Новости: в отношении блогера Светова возбудили дело о реабилитации нацизма

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В России возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении блогера Михаила Светова*. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник, ранее Светов спел для подписчиков песню про лидера украинских националистов Степана Бандеру.
РИА Новости: в отношении блогера Светова возбудили дело о реабилитации нацизма
  • РИА Новости

«В отношении Михаила Светова возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», — сказал собеседник агентства.

Официальных комментариев агентство не приводит.

В январе спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что в Уголовный кодекс России нужно добавить пункт о конфискации имущества покинувших страну граждан, которые «открыто поддерживают нацистов» и продолжают зарабатывать деньги на россиянах.

* Включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.

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