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«Известия»: в России наблюдается рост заболеваемости респираторными инфекциями

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В российских регионах наблюдается рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора и НИИ гриппа имени Смородинцева.
«Известия»: в России наблюдается рост заболеваемости респираторными инфекциями
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Текущая заболеваемость составляет 128,1 случая на 10 тыс. населения, что превышает «базовую» линию на 83%, отмечают «Известия».

Специалисты охарактеризовали ситуацию как тридемию — одновременное распространение трёх вирусов.

По их данным, спад заболеваемости стоит ожидать в феврале-марте.

Ранее директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин сообщил, что подъём заболеваемости респираторными инфекциями ожидается в России после новогодних праздников.

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