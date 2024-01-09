«Известия»: в России наблюдается рост заболеваемости респираторными инфекциями

В российских регионах наблюдается рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора и НИИ гриппа имени Смородинцева.

Gettyimages.ru

© Guido Mieth

Текущая заболеваемость составляет 128,1 случая на 10 тыс. населения, что превышает «базовую» линию на 83%, отмечают «Известия». Специалисты охарактеризовали ситуацию как тридемию — одновременное распространение трёх вирусов. По их данным, спад заболеваемости стоит ожидать в феврале-марте. Ранее директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин сообщил, что подъём заболеваемости респираторными инфекциями ожидается в России после новогодних праздников.