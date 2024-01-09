«Известия»: в России наблюдается рост заболеваемости респираторными инфекциями
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Текущая заболеваемость составляет 128,1 случая на 10 тыс. населения, что превышает «базовую» линию на 83%, отмечают «Известия».
Специалисты охарактеризовали ситуацию как тридемию — одновременное распространение трёх вирусов.
По их данным, спад заболеваемости стоит ожидать в феврале-марте.
Ранее директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин сообщил, что подъём заболеваемости респираторными инфекциями ожидается в России после новогодних праздников.