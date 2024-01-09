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Милонов призвал усилить надзор за нарушением морали со стороны публичных людей

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RT
Депутат Госдумы Виталий Милонов подчеркнул в беседе с RT, что необходимо дополнить Административный и Уголовный кодексы в части надзора за нарушением общественной морали со стороны публичных персон во время публичных и творческих мероприятий на фоне ситуации вокруг солиста группы «Щенки».
Милонов призвал усилить надзор за нарушением морали со стороны публичных людей
  • РИА Новости

«Для меня непостижимо, как взрослый мужчина, хоть и артист, так легко может забыть об элементарных правилах приличия и здравомыслия ради дешёвого хайпа. Наверное, необходимо дополнить Административный и Уголовный кодексы в части надзора за нарушением общественной морали со стороны публичных персон во время публичных и творческих мероприятий. Не уверен, что наказания должны быть особенно суровыми, но подобные выходки не должны оставаться без реакции со стороны общества и государства», — отметил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что солиста группы «Щенки» Максима Моисеева задержали в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково после скандального выступления.

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