Милонов призвал усилить надзор за нарушением морали со стороны публичных людей

Депутат Госдумы Виталий Милонов подчеркнул в беседе с RT, что необходимо дополнить Административный и Уголовный кодексы в части надзора за нарушением общественной морали со стороны публичных персон во время публичных и творческих мероприятий на фоне ситуации вокруг солиста группы «Щенки».

«Для меня непостижимо, как взрослый мужчина, хоть и артист, так легко может забыть об элементарных правилах приличия и здравомыслия ради дешёвого хайпа. Наверное, необходимо дополнить Административный и Уголовный кодексы в части надзора за нарушением общественной морали со стороны публичных персон во время публичных и творческих мероприятий. Не уверен, что наказания должны быть особенно суровыми, но подобные выходки не должны оставаться без реакции со стороны общества и государства», — отметил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что солиста группы «Щенки» Максима Моисеева задержали в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково после скандального выступления.