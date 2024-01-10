В Госдуме предложили расширить категории претендентов на статус «Ветеран труда»

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила распространить звание «Ветеран труда» на всех лиц, имеющих значительный стаж трудовой деятельности в определённых профессиях. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

«Представляется необходимым внесение изменения в федеральный закон «О ветеранах» в части порядка присвоения звания «Ветеран труда», в соответствии с которым ветеранами труда будут также являться лица, имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин в социально значимых профессиях, перечень которых будет установлен правительством России», — говорится в обращении.

Законодатель отметила, что в настоящий момент российское законодательство устанавливает право лиц на присвоение почётного звания «Ветеран труда» федерального уровня, предусматривающего ряд льгот за добросовестный многолетний труд.

Так, ветеранами труда могут быть лица, которые набрали достаточный стаж — не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, или имеющие выслугу лет, необходимую для назначения пенсии, если они награждены орденами или медалями СССР или России, удостоены почётных званий СССР или России, награждены почётными грамотами президента России или удостоены его благодарности, награждены ведомственными знаками отличия за заслуги в труде и продолжительную работу не менее 15 лет, уточнила Лантратова.

Кроме того, она отметила, что правом на получение удостоверения обладают граждане, которые начали работать в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеют стаж для назначения пенсии не менее 40 лет для мужчин и 35 лет — для женщин.

Также почётное звание «Ветеран труда» может присваиваться и в субъектах России при условии наличия у кандидата наград регионального уровня и необходимого трудового стажа.

Депутат напомнила, что меры социальной поддержки ветеранов труда определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов России. Например, в некоторых регионах ветераны труда могут получать ежемесячные денежные выплаты, компенсацию платы за квартиру и коммунальные услуги, льготные проездные билеты и т. п.

Необходимо учитывать, что почётное звание «Ветеран труда» имеет огромную историческую значимость и было установлено указом президиума Верховного совета СССР от 18 января 1974 года «О медали «Ветеран труда», подчеркнула Лантратова.

При этом, как она добавила, звание «Ветеран труда» присваивалось согласно следующему порядку: «Медалью награждаются рабочие, колхозники и служащие в знак признания их трудовых заслуг по достижении трудового стажа, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет или по старости».

Звание «Ветеран труда» было учреждено для награждения трудящихся, в первую очередь за долголетний добросовестный труд в народном хозяйстве. Однако, как считает депутат, на сегодняшний день концепция присвоения данного статуса изменилась и утратила свою историческую преемственность. Сейчас первостепенную значимость при присвоении награды имеет наличие орденов, медалей, званий СССР или России, почётных грамот или благодарностей президента страны.

Данная концепция противоречит изначальному принципу присвоения звания «Ветеран труда», нарушает историческую преемственность и является несправедливой, так как лишает возможности получения заслуженного вознаграждения лиц, проработавших не менее 35—40 лет в социально значимых отраслях экономики, но по каким-либо причинам не получивших особых знаков отличия за свою деятельность, отметила Лантратова.

Ранее в Госдуму внесли законопроект с предложением установить 1 июля памятную дату — День ветеранов боевых действий.