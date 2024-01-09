В Союзе потребителей России намерены бороться с юридическим мошенничеством

Союз потребителей России выступил с инициативой защитить граждан от юридических услуг, которые могут квалифицироваться как мошеннические. Работу юристов предлагается регулировать с помощью ГОСТов, в том числе внести правки в руководство по оказанию правовой помощи потребителям.

Об этом говорится в письме организации в Минюст, пишет газета «Известия».

Отмечается, что юристы зачастую предлагают клиентам вступать в дорогие и затяжные тяжбы. Ежегодно число жалоб на таких специалистов растёт на 15—20% — об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

«Мы оцениваем такие случаи как мошенничество со стороны юриста, который злоупотребляет доверием потребителя, в результате чего человек вместо решения своей проблемы получает новые расходы и разочарования», — уточнили в Союзе потребителей.

Председатель организации Пётр Шелищ выразил мнение, что стандарты должны появиться для оказания юридической помощи в семейных и трудовых отношениях, а также имущественных.

Ранее эксперт и куратор платформы Общероссийского народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала, что в России увеличилось число случаев квишинга — мошенничества с использованием поддельных QR-кодов.