В Союзе потребителей России намерены бороться с юридическим мошенничеством
Об этом говорится в письме организации в Минюст, пишет газета «Известия».
Отмечается, что юристы зачастую предлагают клиентам вступать в дорогие и затяжные тяжбы. Ежегодно число жалоб на таких специалистов растёт на 15—20% — об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.
«Мы оцениваем такие случаи как мошенничество со стороны юриста, который злоупотребляет доверием потребителя, в результате чего человек вместо решения своей проблемы получает новые расходы и разочарования», — уточнили в Союзе потребителей.
Председатель организации Пётр Шелищ выразил мнение, что стандарты должны появиться для оказания юридической помощи в семейных и трудовых отношениях, а также имущественных.
Ранее эксперт и куратор платформы Общероссийского народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала, что в России увеличилось число случаев квишинга — мошенничества с использованием поддельных QR-кодов.