Специалист Лавров: в работу после праздников следует входить постепенно
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После праздников не нужно сразу с головой бросаться в работу и хвататься за большие проекты, поделился эксперт в интервью сайту «Москва 24».
«Поэтому начинаем работу постепенно, разбив задачи на кусочки», — сказал Лавров, отметив, что такой приём называется «методом слона».
Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что желание выполнить как можно больше задач в короткий срок перед Новым годом приводит в напряжение нервную систему и в январе человек может ощутить опустошение.