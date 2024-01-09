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Специалист Лавров: в работу после праздников следует входить постепенно

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Эксперт по тайм-менеджменту Евгений Лавров посоветовал входить в рабочий ритм после праздников постепенно. По его словам, крупные задачи следует разделить на мелкие.
Специалист Лавров: в работу после праздников следует входить постепенно
  • Gettyimages.ru
  • © Morsa Images

После праздников не нужно сразу с головой бросаться в работу и хвататься за большие проекты, поделился эксперт в интервью сайту «Москва 24».

«Поэтому начинаем работу постепенно, разбив задачи на кусочки», — сказал Лавров, отметив, что такой приём называется «методом слона».

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что желание выполнить как можно больше задач в короткий срок перед Новым годом приводит в напряжение нервную систему и в январе человек может ощутить опустошение.

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