Власти: отопление во всех домах подмосковного Климовска дадут 9 января

Отопление во всех домах в микрорайоне Климовск в Подольске дадут во вторник, 9 января. Об этом сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

«Мы в ночь заканчиваем подключение теплоснабжения всех домов. И сегодня ночью — завтра днём запускаем все подъездные стояки», — цитирует его РИА Новости.

Также он попросил жителей Климовска с 19:00 находиться в квартирах, потому что начнётся запуск квартирных стояков.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить факты ограничения подачи энергоресурсов в нескольких населённых пунктах Московской области.

Позднее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что второй котёл запущен в микрорайоне Климовск в Подольске, это позволит вернуть отопление в ряд домов.