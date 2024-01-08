Дело возбудили после ДТП с участием около 50 машин в Новгородской области
- РИА Новости
- © Пресс-служба МЧС РФ
В сообщении указывается, что уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьёй о ненадлежащем оказании услуг.
«В рамках расследования уголовного дела следователями будет установлена обслуживающая организация», — отметили в пресс-службе.
Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что на участке дороги, где произошло массовое ДТП, будет развёрнут пункт обогрева.
По данным Минздрава России, в результате крупной аварии на трассе М-11 в Новгородской области пострадали десять человек.