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Дело возбудили после ДТП с участием около 50 машин в Новгородской области

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Массовое ДТП в Новгородской области, где столкнулись порядка 50 автомобилей, стало основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.
Дело возбудили после ДТП с участием около 50 машин в Новгородской области
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МЧС РФ

В сообщении указывается, что уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьёй о ненадлежащем оказании услуг.

«В рамках расследования уголовного дела следователями будет установлена обслуживающая организация», — отметили в пресс-службе.

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что на участке дороги, где произошло массовое ДТП, будет развёрнут пункт обогрева.

По данным Минздрава России, в результате крупной аварии на трассе М-11 в Новгородской области пострадали десять человек.

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