Минздрав: в ДТП в Новгородской области пострадали десять человек

В результате крупной аварии на трассе М-11 в Новгородской области пострадали десять человек. Об этом сообщили в Минздраве России.

«Медики эвакуируют в медицинские учреждения региона десять пострадавших, в том числе двух детей», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что один ребёнок находится в тяжёлом состоянии, ещё восемь взрослых получили травмы средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что четыре человека погибли в ДТП на трассе М-11 в Новгородской области.

Позднее губернатор региона Андрей Никитин уточнил, что в ДТП столкнулись около 50 автомобилей.