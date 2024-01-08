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Минздрав: в ДТП в Новгородской области пострадали десять человек

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В результате крупной аварии на трассе М-11 в Новгородской области пострадали десять человек. Об этом сообщили в Минздраве России.
Минздрав: в ДТП в Новгородской области пострадали десять человек
  • РИА Новости
  • © ГИБДД МВД РФ

«Медики эвакуируют в медицинские учреждения региона десять пострадавших, в том числе двух детей», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что один ребёнок находится в тяжёлом состоянии, ещё восемь взрослых получили травмы средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что четыре человека погибли в ДТП на трассе М-11 в Новгородской области.

Позднее губернатор региона Андрей Никитин уточнил, что в ДТП столкнулись около 50 автомобилей.

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