Губернатор уточнил, что в ДТП в Новгородской области столкнулись около 50 авто

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин уточнил, что в ДТП на трассе М-11 в Новгородской области столкнулись около 50 автомобилей.

По словам Никитина, есть погибшие. Однако их количество губернатор Новгородской области не сообщил. Он отметил, что экстренные службы оказывают всё возможное содействие на месте аварии.

«На данном участке аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами», — написал Никитин в своём Telegram-канале, добавив, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее сообщалось, что при столкновении 30 машин на трассе в Новгородской области погибли четыре человека.