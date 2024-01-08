Киркоров направит гонорар за «Новогоднюю Маску» пострадавшим жителям Белгорода

Певец Филипп Киркоров сообщил, что направит гонорар за участие в проекте «Новогодняя Маска» жителям Белгорода, пострадавшим в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте «Новогодняя Маска»... жителям города Белгорода», — говорится в сообщении.

Киркоров назвал обстрел ВСУ города бесчеловечной террористической атакой.

2 января из-за обстрелов Белгорода и Белгородского района пострадали 11 человек.

Власти Белгорода договорились с руководством крупных торговых центров о том, что они приостановят работу 3 и 4 января для безопасности граждан в свете ударов со стороны украинских войск.