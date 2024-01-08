Киркоров направит гонорар за «Новогоднюю Маску» пострадавшим жителям Белгорода
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Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».
«Я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте «Новогодняя Маска»... жителям города Белгорода», — говорится в сообщении.
Киркоров назвал обстрел ВСУ города бесчеловечной террористической атакой.
2 января из-за обстрелов Белгорода и Белгородского района пострадали 11 человек.
Власти Белгорода договорились с руководством крупных торговых центров о том, что они приостановят работу 3 и 4 января для безопасности граждан в свете ударов со стороны украинских войск.