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Киркоров направит гонорар за «Новогоднюю Маску» пострадавшим жителям Белгорода

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Певец Филипп Киркоров сообщил, что направит гонорар за участие в проекте «Новогодняя Маска» жителям Белгорода, пострадавшим в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
Киркоров направит гонорар за «Новогоднюю Маску» пострадавшим жителям Белгорода
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте «Новогодняя Маска»... жителям города Белгорода», — говорится в сообщении.

Киркоров назвал обстрел ВСУ города бесчеловечной террористической атакой.

2 января из-за обстрелов Белгорода и Белгородского района пострадали 11 человек.

Власти Белгорода договорились с руководством крупных торговых центров о том, что они приостановят работу 3 и 4 января для безопасности граждан в свете ударов со стороны украинских войск.

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