RT в Telegram
Подпишись

Гладков: из-за обстрелов Белгорода и Белгородского района пострадали 11 человек

Короткая ссылка
В результате трёх обстрелов Белгорода и Белгородского района получили ранения 11 человек, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков: из-за обстрелов Белгорода и Белгородского района пострадали 11 человек
  • Gettyimages.ru

«К большому горю, в Белгороде один человек погиб — мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте», — сказал глава области.

Один снаряд прилетел в частный жилой дом — у мужчины осколочные ранения головы и верхних конечностей, он уже прооперирован. Позже в областную клиническую больницу привезли его супругу и сына, у обоих было шоковое состояние и контузия.

Ещё шесть человек получили ранения в районе авторынка, двоих забрала скорая помощь, также двоих пострадавших в больницу привезли бригады медицины катастроф.

Другие двое мужчин с контузией были осмотрены бригадой скорой помощи на месте, от госпитализации отказались. После прилёта в районе салона Mercedes пострадала женщина, у неё рваная рана левой кисти без признаков кровотечения. Ещё один осколок прилетел в следовавший по маршруту автобус, он пробил крышу и травмировал руку женщины по касательной.

Власти Белгорода договорились с руководством крупных торговых центров о том, что они приостановят работу 3 и 4 января для безопасности граждан в свете ударов со стороны украинских войск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить