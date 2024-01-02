Гладков: из-за обстрелов Белгорода и Белгородского района пострадали 11 человек

В результате трёх обстрелов Белгорода и Белгородского района получили ранения 11 человек, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

«К большому горю, в Белгороде один человек погиб — мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте», — сказал глава области.

Один снаряд прилетел в частный жилой дом — у мужчины осколочные ранения головы и верхних конечностей, он уже прооперирован. Позже в областную клиническую больницу привезли его супругу и сына, у обоих было шоковое состояние и контузия.

Ещё шесть человек получили ранения в районе авторынка, двоих забрала скорая помощь, также двоих пострадавших в больницу привезли бригады медицины катастроф.

Другие двое мужчин с контузией были осмотрены бригадой скорой помощи на месте, от госпитализации отказались. После прилёта в районе салона Mercedes пострадала женщина, у неё рваная рана левой кисти без признаков кровотечения. Ещё один осколок прилетел в следовавший по маршруту автобус, он пробил крышу и травмировал руку женщины по касательной.

Власти Белгорода договорились с руководством крупных торговых центров о том, что они приостановят работу 3 и 4 января для безопасности граждан в свете ударов со стороны украинских войск.