Крупные торговые центры Белгорода приостановят работу 3 и 4 января

Власти Белгорода договорились с руководством крупных торговых центров о том, что они приостановят работу 3 и 4 января для безопасности граждан в свете ударов со стороны украинских войск.

Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

«Не будут работать в эти два дня ТЦ «РИО», ТРЦ «Мега Гринн» и МТРК «Сити Молл Белгородский». Последние события таковы, что эту меру считаем необходимой. Всем лучше сейчас по возможности оставаться дома», — сказал он в Telegram.

Как подчеркнул Демидов, «безопасность и сохранение жизней людей сейчас главное».

«Уверен, что горожане также отнесутся с пониманием. Дальше будем принимать решения исходя из оперативной обстановки», — отметил мэр.

2 января украинские войска обстреляли Белгород. Один человек погиб и пятеро пострадали. На подлёте к городу было сбито восемь воздушных целей.