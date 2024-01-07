RT в Telegram
Подпишись

В Москве привлекли к ответственности водителей, устроивших дрифт с фейерверками

Короткая ссылка
В Москве сотрудники правоохранительных органов привлекли к административной ответственности водителей, устроивших на дороге дрифт с фейерверками.
В Москве привлекли к ответственности водителей, устроивших дрифт с фейерверками
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Она рассказала, что полиция выявила в социальных сетях видеоролик, запечатлевший, как водители нескольких автомобилей устроили на дороге дрифт с фейерверками. 

«За свои неуместные гонки они привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники полиции выяснили, что одного из водителей ранее лишили водительского удостоверения.

Ранее стало известно, что в Тульской области на трассе М-4 произошло ДТП с участием более 20 автомобилей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить