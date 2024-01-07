В Москве привлекли к ответственности водителей, устроивших дрифт с фейерверками

В Москве сотрудники правоохранительных органов привлекли к административной ответственности водителей, устроивших на дороге дрифт с фейерверками.

Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Она рассказала, что полиция выявила в социальных сетях видеоролик, запечатлевший, как водители нескольких автомобилей устроили на дороге дрифт с фейерверками.

«За свои неуместные гонки они привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники полиции выяснили, что одного из водителей ранее лишили водительского удостоверения.

Ранее стало известно, что в Тульской области на трассе М-4 произошло ДТП с участием более 20 автомобилей.