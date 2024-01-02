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В Тульской области на трассе М-4 столкнулись более 20 автомобилей

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В Тульской области на трассе М-4 столкнулись более 20 автомобилей, обошлось без пострадавших, сообщили в ГИБДД.
В Тульской области на трассе М-4 столкнулись более 20 автомобилей
  • РИА Новости

Авария произошла в 13:10 на 270 км автодороги «Дон» в Воловском районе Тульской области.

«По предварительной информации, произошло ДТП с участием более 20 транспортных средств (количество уточняется). На данный момент пострадавших нет», — сказали в ГИБДД, сообщение ведомства приводит РИА Новости.

Движение на дороге затруднено, к тому же там идёт снег, из-за чего на трассе плохая видимость.

Ранее три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Белорецком районе Башкирии.

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