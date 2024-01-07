Психолог Хорс рассказал об эффективном начале трудового года

Кандидат психологических наук, практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с RT рассказал о том, как начать трудовую деятельность после длинных новогодних каникул.

Он заявил, что важно разрешить себе сопротивление началу рабочего времени.

«Сейчас люди одержимы эффективностью, наслушаются всяких коучей и мотивационных ораторов и считают, что они должны ходить на работу с воодушевлением и с радостью и только тогда их бизнес или работа пойдёт и будет всё хорошо. Они такими мыслями и призывами отменяют свою человечность. А человечность заключается в том, что работать можно и с сопротивлением, и с негативными эмоциями, и с гораздо меньшей эффективностью, чем хочется», — отметил психолог.

По его мнению, когда человек осознаёт эту «свою человечность, тогда он себя не критикует за сопротивление и ему проще начать трудовую неделю».

«Второе: важно дать себе время на разгон. Спортсмены знают, что тренировка состоит из разминки, тренировки и заминки. Многие люди забывают, что надо разминку себе давать. Не наваливать сразу нагрузку. Постепенно входить в рабочий ритм», — добавил Хорс.

Собеседник RT также призвал не ожидать большой эффективности от других людей.

Ранее психолог «СберЗдоровья» Дарья Якуба рассказала, как провести новогодние праздники с пользой, как качественно отдохнуть и вернуться в прежний ритм.