МО: заболеваемость в российской армии с 2019 года снизилась на 9,4%
- РИА Новости
В оборонном ведомстве сообщили, что в 2019—2023 годах также сократилась заболеваемость военнослужащих социально значимыми болезнями. Этот показатель составил 4,4%.
В сообщении также указывается, что в обозначенный период было совершено в общей сложности 2900 эвакуаций. Все они выполнялись с применением вертолётных и самолётных медицинских модулей.
Ранее в Минобороны России не исключили создания США кризисных ситуаций биологического характера в мире.