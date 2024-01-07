МО: заболеваемость в российской армии с 2019 года снизилась на 9,4%

Показатель общей заболеваемости в Вооружённых силах России с 2019 года снизился на 9,4%, в тот же период заболеваемость болезнями органов дыхания сократилась на 20,1%. Такими данными поделилось 7 января Министерство обороны России.

В оборонном ведомстве сообщили, что в 2019—2023 годах также сократилась заболеваемость военнослужащих социально значимыми болезнями. Этот показатель составил 4,4%.

В сообщении также указывается, что в обозначенный период было совершено в общей сложности 2900 эвакуаций. Все они выполнялись с применением вертолётных и самолётных медицинских модулей.

Ранее в Минобороны России не исключили создания США кризисных ситуаций биологического характера в мире.