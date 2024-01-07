Воробьёв: отопление в дома третьей очереди в Подольске планируют вскоре подать

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что двое суток работает в Климовске, тепло в дома третьей очереди планируют подать к середине дня.

«Двое суток работаем в Климовске, где тяжёлая ситуация с отоплением», — написал он в Telegram.

Воробьёв подчеркнул, что вскоре будет запущен второй котел на 20 гигакалорий на котельной завода, что увеличит её мощность в два раза.

«После этого мы сможем дать тепло в дома третьей очереди — ожидаем это к середине дня», — отметил губернатор.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить факты ограничения подачи энергоресурсов в нескольких населённых пунктах Московской области.

Также глава горокруга Подольска Григорий Артамонов сообщил, что пункт временного пребывания открыли в микрорайоне Климовск для жителей, оставшихся без отопления.