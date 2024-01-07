Воробьёв: отопление в дома третьей очереди в Подольске планируют вскоре подать
«Двое суток работаем в Климовске, где тяжёлая ситуация с отоплением», — написал он в Telegram.
Воробьёв подчеркнул, что вскоре будет запущен второй котел на 20 гигакалорий на котельной завода, что увеличит её мощность в два раза.
«После этого мы сможем дать тепло в дома третьей очереди — ожидаем это к середине дня», — отметил губернатор.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить факты ограничения подачи энергоресурсов в нескольких населённых пунктах Московской области.
Также глава горокруга Подольска Григорий Артамонов сообщил, что пункт временного пребывания открыли в микрорайоне Климовск для жителей, оставшихся без отопления.