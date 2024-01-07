В Подольске открыли пункт временного пребывания из-за проблем с отоплением

Пункт временного пребывания открыли в микрорайоне Климовск города Подольска для жителей, оставшихся без отопления. Об этом сообщил глава горокруга Григорий Артамонов.

«Организован пункт временного пребывания на базе УСЦ «Юность» (мкр-н Климовск, проезд Юности, д. 1) для людей, в чьих домах отсутствует отопление», — написал он в Telegram.

Артамонов подчеркнул, что с 09:00 организуют горячее питание и чай. Кроме того, жители смогут принять тёплый душ и отдохнуть.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить факты ограничения подачи энергоресурсов в нескольких населённых пунктах Московской области.