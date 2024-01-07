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На клуб «Мутабор» подали в суд из-за музыки после «голой вечеринки» Ивлеевой

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На владельца ночного клуба «Мутабор» подали в суд из-за музыки, сообщили в Арбитражном суде Москвы.

«Суд зарегистрировал иск общественной организации «Российское авторское общество» к ООО «Арт центр». Дата заседания по данному делу пока не назначена», — заявили ТАСС в суде.

По данным источника агентства, с «Мутабора» требуют взыскать около 300 тыс. рублей за использование музыки.

Ранее Лефортовский районный суд города Москвы назначил блогеру Анастасии Ивлеевой административный штраф в размере 100 тыс. рублей за организацию «голой» вечеринки.

На мероприятие Ивлеева пришла в прозрачном платье, а колье с драгоценным камнем надела на ягодицы, заявив, что оно стоит 23 млн рублей.

Скандальную вечеринку в клубе «Мутабор» признали пропагандой ЛГБТ*.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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