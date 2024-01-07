Путин встретит Рождество в Ново-Огарёве с семьями погибших в ходе СВО военных
«На рождественской службе Путин и семьи героев будут присутствовать в храме Спаса Нерукотворного Образа, находящегося на территории резиденции Ново-Огарёво», — цитирует его ТАСС.
Путин в канун Рождества встретился в резиденции Ново-Огарёво с семьями погибших в СВО героев России. Он провёл обстоятельную беседу с семьями и пригласил их на праздничный ужин.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
RT ведёт прямую трансляцию богослужения в храме Христа Спасителя в Москве.