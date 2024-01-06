Блогер Ивлеева записала видео из Петербурга на фоне слухов об отъезде из России

Блогер Анастасия Ивлеева записала видео из Санкт-Петербурга на фоне распространившейся в СМИ информации о её отъезде из России.

Соответствующее видео Ивлеева опубликовала в своём Telegram-канале.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ивлеева уехала из России.

В видеообращении блогер рассказала, что проводит новогодние каникулы в Санкт-Петербурге со своей семьёй и друзьями.

Ранее Лефортовский районный суд города Москвы назначил Ивлеевой административный штраф в размере 100 тыс. рублей за организацию «голой» вечеринки.

На мероприятие Ивлеева пришла в прозрачном платье, а колье с драгоценным камнем надела на ягодицы, заявив, что оно стоит 23 млн рублей.

Скандальную вечеринку в клубе «Мутабор» признали пропагандой ЛГБТ*.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.