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Прославившийся в ходе инцидента с «Аэрофлотом» кот Виктор умер 5 января

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Прославившийся на всю страну после инцидента с недопуском на борт «Аэрофлота» из-за лишнего веса кот Виктор умер 5 января.

«Кот, который прожил свою жизнь достойно и сделал для этого мира больше, чем многие люди. Беги по радуге, кот Виктор», — сообщил его хозяин Михаил Галин в соцсетях.

В начале ноября 2019 Галин написал пост о том, что сотрудники авиакомпании отказались пустить животное в салон из-за перевеса. Кот Виктор весил 10 кг при лимите в 8 кг. Хозяина не устроил вариант поместить животное в багажный отсек.

Тогда Галин пошёл на хитрость — попросил у знакомых кота, с которым прошёл регистрацию. О ситуации узнали в компании и лишили пассажира бонусных миль.

В 2017 году сообщалось, что в киевском аэропорту задержали на два часа следовавший в Анкару рейс из-за того, что у одного из пассажиров было на одного кота больше, чем позволяют правила авиакомпании.

До этого руководство Пакистанских международных авиалиний было вынуждено задержать рейс из-за обнаружения в кабине самолёта кошки.

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