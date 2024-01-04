Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
- РИА Новости
Об этом информирует Telegram-канал, посвящённый обстановке на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.
Проезд был перекрыт почти четыре часа.
Ранее сообщалось, что движение по Крымскому мосту приостановлено. Вскоре после этого была объявлена воздушная тревога в Севастополе.
Позднее в Минобороны России проинформировали, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили десять украинских ракет над Крымом.