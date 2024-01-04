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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

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Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
  • РИА Новости

Об этом информирует Telegram-канал, посвящённый обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

Проезд был перекрыт почти четыре часа.

Ранее сообщалось, что движение по Крымскому мосту приостановлено. Вскоре после этого была объявлена воздушная тревога в Севастополе.

Позднее в Минобороны России проинформировали, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили десять украинских ракет над Крымом.

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