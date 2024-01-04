На Крымском мосту перекрыли движение транспорта

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлен. Об этом сообщил оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

РИА Новости

Людей, которые находятся в зоне досмотра и на мосту, призвали сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ранее Военная хроника сообщила об активности авиации НАТО у Крыма.