На Крымском мосту перекрыли движение транспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлен. Об этом сообщил оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
- РИА Новости
Людей, которые находятся в зоне досмотра и на мосту, призвали сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ранее Военная хроника сообщила об активности авиации НАТО у Крыма.
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