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На Крымском мосту перекрыли движение транспорта

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Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлен. Об этом сообщил оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
На Крымском мосту перекрыли движение транспорта
  • РИА Новости

Людей, которые находятся в зоне досмотра и на мосту, призвали сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее Военная хроника сообщила об активности авиации НАТО у Крыма.

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